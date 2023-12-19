الوداد المغربي يتعرض لهزيمة مؤثرة في تنزانيا

تعرض نادي الوداد المغربي لهزيمة مؤثرة أمام مضيفه سيمبا التنزاني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الفريق التنزاني بالفضل في انتصاره للاعبه لياندر ويلي إيسومبا أونانا، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (36 و38) من زمن الشوط الأول للمباراة.

ومني نادي الوداد الرياضي بالهزيمة الثالثة في الموسم الحالي للبطولة القارية، مقابل انتصار واحد، وتراجع إلى المركز الرابع الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B) برصيد ثلاث نقاط.

بينما حقق نادي سيمبا انتصاره الأول في النسخة الحالية للبطولة، بعد تعادلين وخسارة واحدة على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، ويتقدم إلى المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 5 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة فريق أسيك ميموزا الإيفواري، متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، وضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT