إنتر ميامي يمنح ميسي هدية "خاصة"

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، على هدية مميزة من ناديه الأمريكي، خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وأعلن نادي إنتر ميامي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيواجه نيولز أولد بويز وديا يوم 15 فبراير المقبل.

The club from Rosario is heading to Miami 🇦🇷🏠



Don't miss the preseason friendly against Newell's Old Boys on February 15! Tickets go on sale on December 19 at 10 AM ET, with priority for season members. Details: https://t.co/3uunHkgunV#InterMiamiCF x @Newellspic.twitter.com/idEg8imXg9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 18, 2023

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ويعد نيولز أولد بويز النادي الذي شهد طفولة ميسي، حيث سبق أن صرح صديقه المقرب سيرخيو أغويرو بأن النجم الأرجنتيني يفكر في العودة إليه قبل الاعتزال.



ويقع مقر نيولز أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية، حيث ولد ليونيل ميسي ونشأ وبدأ لعب كرة القدم، قبل الانضمام إلى برشلونة الإسباني في سن 13 عاما.



ويعد تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، أيضا من روزاريو، ولعب للنادي 3 مرات، قبل أن يعود إليه كمدرب من 2012 إلى 2013.



وقال مارتينو: "متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيولز في ميامي. ستكون هذه مباراة خاصة بسبب كل ما يعنيه نيولز أولد بويز بالنسبة لي، وستكون أيضا فرصة جيدة للاستعداد لموسم قد يكون مثيرا".



المصدر: "وسائل إعلام"