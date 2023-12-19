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سرقة منزل نجم مانشستر سيتي أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية

الرياضة

سرقة منزل نجم مانشستر سيتي أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية
AFP
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وقع كيفين دي بروينه، وعائلته ضحية جديدة، من ضحايا سرقات منازل لاعبين كرة القدم، بعد عملية سطو على منزله في بلجيكا، أثناء تواجد اللاعب في السعودية.

ويتواجد لاعب الوسط البلجيكي، مع فريقه في المملكة للمشاركة في كأس العالم للأندية، إذ يواجه الفريق الإنجليزي نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نصف نهائي المسابقة، اليوم الثلاثاء.

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وبحسب ما ذكرته الصحافة البلجيكية، فإن مكتب المدعي العام تلقى بلاغا أن السرقة حدثت في الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء، يوم 16 ديسمبر، وتم نهب المنزل بالكامل.

وأكدت التقرير الصحفي، أن التحقيق لا يزال جاريا، مع وصول مختبر الطب الشرعي إلى موقع الحادث لإجراء تحقيقا، للكشف عن هوية اللصوص.

وفي سياق منفصل، بدأ النجم البلجيكي الدولي، التعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة بيرنلي مطلع الموسم الحالي، وعاد للتدريبات في الفترة الحالية، ومن المتوقع حصوله على دقائق قليلة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

المصدر: goal

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