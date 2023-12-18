مانشستر يونايتد يفتح باب الهجرة الجماعية إلى السعودية

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن المدير الرياضي لنادي مانشستر يونايتد، جون مورتوج، سافر إلى السعودية للتفاوض مع الأندية المهتمة من دوري "روشن" بضم بعض لاعبي "الشياطين الحمر".

ويمر مانشستر يونايتد بموسم سيئ على صعيد النتائج، سواء في البطولات المحلية أو في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع البطولة من دور المجموعات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن هناك اهتماما من قبل بعض الأندية السعودية بضم كل من البرازيلي كاسيميرو والإنجليزي جادون سانشو، إضافة إلى الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وأنتوني مارسيال.

ويعد سانشو تحديدا الأقرب لمغادرة ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، بعد خلافه الشهير مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، وإبعاده عن المشاركة في المباريات.

ونفس الأمر ينطبق على مارسيال، الذي ابتعد عن مستواه منذ فترة، ولم يعد يقدم الإضافة لفريق "الشياطين الحمر".

بينما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن كاسيميرو يمتلك حاليا عرضا سعوديا، لكنها لم تكشف عن اسم النادي المهتم به، مؤكدة أن اللاعب البرازيلي ليس وحده الهدف بالنسبة للسعودية من مانشستر يونايتد، وإنما كذلك زميله جادون سانشو مرشح بقوة ليكون إحدى الصفقات الشتوية في دوري "روشن" للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي الإنجليزي يسعون على الأقل للحصول على الـ70 مليون يورو التي قاموا بدفعها في صيف 2022 عندما تعاقدوا مع كاسيميرو قادما من ريال مدريد الإسباني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من غير المتوقع أن يصل العرض السعودي لهذا المبلغ رغم الأموال الكثيرة التي يخصصونها لنجوم أوروبا.

يذكر أن كاسيميرو شارك الموسم الجاري مع "الشياطين الحمر" في 12 مباراة فقط في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع آخر، في ظل ملاحقة الإصابة له والتي تبعده عن المباريات منذ أواخر أكتوبر الماضي.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال، مع مرور 17 جولة من الدوري.

المصدر: وسائل إعلام