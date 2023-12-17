مونديال الأندية.. "الفيفا" يعاقب الأهلي المصري

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبة مالية على نادي الأهلي المصري، وذلك عقب فوزه أمام الاتحاد السعودي 3-1 الجمعة الماضي في الدور ربع النهائي لمونديال الأندية.

ووقع "الفيفا"، عقوبة مالية على النادي الأهلي قدرها 20 ألف فرانك سويسري (23 ألف دولار أمريكي)، بسبب تعرض لاعبه الفرنسي أنتوني موديست للطرد المباشر في مباراة الاتحاد إثر تدخله العنيف على المدافع أحمد حجازي.

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كما تم توقيع غرامة مالية أخرى على الأهلي قدرها 30 ألف فرانك (34 ألف دولار)، وذلك بسبب حصول الثلاثي محمود كهربا وحسين الشحات وإمام عاشور على البطاقة الصفراء في لقاء الاتحاد.

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره فلوميننسي البرازيلي، غدا الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة (السادسة بتوقيت غرينيتش)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

المصدر: filgoal