إشبيلية يقيل مدربه دييغو ألونسو بعد سقوطه بثلاثية أمام خيتافي

أقال نادي إشبيلية مدربه الأوروغوياني دييغو ألونسو، بعد الهزيمة 0-3 على أرضه أمام خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وأعلن إشبيلية إقالة المدرب الأوروغوياني في بيان مقتضب بعد لحظات من نهاية مواجهته ضد خيتافي دون أن يكشف عن هوية مدربه الجديد.

ℹ️ Comunicado oficial: Diego Alonso deja de ser entrenador del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 16, 2023

ووصل المدرب الأوروغوياني إلى إشبيلية في أكتوبر الماضي ليحل محل خوسيه مينديليبار، الذي قاد النادي الأندلسي إلى لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وتحت قيادة ألونسو، لم يفز إشبيلية في ثماني مباريات بالدوري، وخسر جميع مبارياته الأربع في دوري أبطال أوروبا، واحتل المركز الأخير في مجموعته.

ويحتل إشبيلية حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري الإسباني متقدما بفارق الأهداف فقط عن سيلتا فيغو الـ17، وقادش صاحب المركز الـ18 وهو مركز يهبط بصاحبه إلى دوري الدرجة الثانية.

المصدر: وكالات