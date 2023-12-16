مدرب الهلال يكشف سبب استبعاده القائد سلمان الفرج عن لقاء الوحدة

كشف مدرب نادي الهلال، جورج جيسوس، سبب استبعاده قائد فريقه سلمان الفرج، من مواجهة الوحدة أمس الجمعة لحساب الأسبوع الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضح جيسوس في مؤتمر صحفي عقب نهاية مباراة الهلال والوحدة بفوز الأول بهدفين دون رد، أن الفرج قام بتصرف لم يعجبه قبل مواجهة الوحدة، رافضا الإفصاح عما قام به اللاعب المخضرم البالغ من العمر 34 عاما.

وأعلن المدير الفني البرتغالي، توقيع "عقوبة انضباطية" ضد الفرج، بعد هذا التصرف، وذلك باستبعاده من مباراة الوحدة.

واختتم جيسوس تصريحاته بالقول: "الهلال أهم من كل شيء.. حتى من الفرج" في رد على جماهير "الزعيم" التي دشنت "وسما" تدعم فيه اللاعب، وتطالب بمعاملته بشكل يليق بما قدمه للفريق.

وكان سلمان الفرج قد شارك مع نادي الهلال في 12 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم قدم خلالها تمريرتين حاسمتين دون أن يسجل أي هدف.

المصدر: وكالات