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وزير الرياضة الروسي السابق يتهم اللجنة الأولمبية الدولية بـ"إظهار الضعف"

الرياضة

وزير الرياضة الروسي السابق يتهم اللجنة الأولمبية الدولية بـ
Globallookpress
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قام وزير الرياضة الروسي السابق بافيل كولوبكوف بتقييم شروط قبول الروس في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

واتهم الوزير السابق اللجنة الأولمبية الدولية بإظهار الضعف: "آمل أن تعود هذه المنظمة إلى رشدها يوما ما وتبدأ في اتخاذ موقف أكثر مبدئيا".

وشدد: "في الوقت نفسه، أنا متأكد من أن هناك العديد من المسؤولين الرياضيين الأقوياء هناك، متأكد من أنه بعد مرور بعض الوقت، إذا كان لديهم ضمير، فسوف يعتذرون".

وزير الرياضة الروسي السابق يتهم اللجنة الأولمبية الدولية بـ
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في 8 ديسمبر، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس. وشدد رئيس المنظمة توماس باخ على أنه لا يمكن معاقبة الرياضيين على تصرفات حكوماتهم.

ويتأهل حاليا 6 روس و5 بيلاروس لباريس 2024، سيكونون قادرين على المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.

وفي الوقت نفسه، لن يتمكن الرياضيون الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس من الوصول إلى باريس، كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة أيضا.

المصدر: "ريا نوفوستي"

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