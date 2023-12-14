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اللجنة الأولمبية الدولية تخفض عدد الروس المؤهلين لألمبياد باريس 2024

الرياضة

اللجنة الأولمبية الدولية تخفض عدد الروس المؤهلين لألمبياد باريس 2024
AFP
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قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير عدد الروس المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية 2024، وفقا للبيانات المحدثة على موقع المنظمة.

وأفيد سابقا بأن 8 رياضيين روس و3 من بيلاروس تأهلوا لأولمبياد 2024.

ومع ذلك، يشير البيان المحدث إلى أنه تم قبول 6 رياضيين روس و5 بيلاروس فقط حتى الآن.

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في 8 ديسمبر، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول مشاركة الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس، في وضع محايد.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب، كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة أيضا.

المصدر: olympics.com

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المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين