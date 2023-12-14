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المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين

شاخغيرييف ملاكم القبضة العارية يلجأ لبطلة العالم بالكيك بوكسينغ

الرياضة

شاخغيرييف ملاكم القبضة العارية يلجأ لبطلة العالم بالكيك بوكسينغ
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تحدث الشيشاني سولامبيك شاخغيرييف ملاكم القبضة العارية عن تعاونه مع المدربة الروسية سفيتلانا أندريفا.

وأشاد الملاكم بمدربته، فضلا عن فهمها الجيد لتعقيدات هذه الرياضة، قائلا: "التقيت بها صدفة، ونصحني الأصدقاء بالذهاب إليها وتجربة التدريب معها، ذهبت وكنت منقطعا عن التدريب منذ 4 أشهر".

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مضيفا: "بعد التدريب مع سفيتلانا ميخائيلوفنا، فزت بالنزال الأول والثاني والثالث والرابع. إنها مرشدتي، دعنا نقول، ماما المدربة..أنا ممتن جدا لها".

وتعد أندريفا بطلة الملاكمة الأوروبية للسيدات، وبطلة العالم في الكيك بوكسينغ وحاصلة على الميدالية البرونزية في بطولة الملاكمة الأوروبية.

وخاض شاخغيرييف البالغ 27 عاما، ثمانية نزالات، سجل فيها ستة انتصارات وتعرض لهزيمتين.

المصدر: "لينتا.رو"

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المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين