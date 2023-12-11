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بعد حصوله على أطراف صناعية.. كوستوماروف يتزلج على الجليد لأول مرة

الرياضة

بعد حصوله على أطراف صناعية.. كوستوماروف يتزلج على الجليد لأول مرة
AFP
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مازال البطل الأولمبي الروسي في التزلج على الجليد رومان كوستوماروف يذهل الجميع بإرادته وقدرته على العودة للتزلج بعد أن فقد أطرافه.

وظهر كوستوماروف وهو يتدرب على الأطراف الصناعية في حلبة التزلج. معلقا:" لقد قلت أنني سأقف على الجليد".

وفي وقت سابق، قال كوستوماروف إن أطفاله يطلقون عليه الآن اسم "بابا الرجل الآلي 3000" مضيفا: "سألني ابني: هل من الممكن أن تجعل رأسك يدور 360 درجة". 

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يذكر أن رومان كوستوماروف، البالغ 45 عاما، دخل المستشفى وخضع للعناية المركزة العام الماضي بسبب التهاب رئوي حاد، تسبب في تلف الأوعية الصغيرة ونخر الأنسجة.

وأجريت لكوستوماروف عملية جراحية، حيث قال الأطباء المشرفين إن التدخل الجراحي كان ضروريا لإنقاذ حياة الرياضي.

وقام الأطباء ببتر قدمي المتزلج، ثم ساقيه، ويده اليمنى بأكملها وعدة أصابع من يده اليسرى، وفي وقت لاحق، تم تزويده بأرجل صناعية وذراع يمنى.

ويعد رومان كوستوماروف بطل أولمبياد تورينو 2006 في الرقص الفني على الجليد للزوجي، مع تاتيانا نافكا، زوجة المتحدث الرسمي الحالي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، كما فاز الثنائي مرتين ببطولة العالم، وثلاث مرات ببطولة أبطال أوروبا، كما فازا بنهائي سلسلة "Grand Prix".

المصدر: RT 

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