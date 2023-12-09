سباح روسي صاحب الرقم القياسي يرفض المنافسة في الألعاب الأولمبية

رفض السباح الروسي كليمنت كوليسنيكوف الحاصل على ميداليتين أولمبيتين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 المقررة في باريس.

وذكر السباح الروسي أنه لا يستطيع الموافقة على الشروط التي طرحها الاتحاد الدولي للسباحة.

وأكد كوليسنيكوف في الوقت نفسه أن اللجنة الأولمبية الدولية اتخذت خطوة جيدة باتخاذ قرار قبول مشاركة الروس والبيلاروس: "هناك أشخاص مستعدون للموافقة على هذه الشروط". مضيفا: "سأكون سعيدا من أجلهم".

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في 8 ديسمبر، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس تحت الوضع المحايد.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب.

كوليسنيكوف هو صاحب الرقم القياسي العالمي في سباق سباحة الظهر 50 متر، وحصل على الميدالية الفضية والبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

المصدر: RT