الاتحاد الدولي لألعاب القوى يتحدى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الروس

واصل الاتحاد الدولي لألعاب القوى التزامه بقرار منع الرياضيين الروس من المشاركة في بطولاته، رغم قرار اللجنة الأولمبية الدولية السماح لهم بالمنافسة محايدين في أولمبياد باريس.

وقال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد خلال اجتماع بمونت كارلو: "موقف اتحادنا لم يتغير، لا يمكنني إضافة شيء إلى ذلك".

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وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قرر في مارس الماضي، عدم السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمنافسة في البطولات الدولية، حتى كرياضيين محايدين، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



وتشكلت مجموعة عمل لتقييم مدى إمكانية ومتى يمكن للرياضيين الروس والبيلاروس العودة للمشاركة في البطولات.



وأضاف بيان للاتحاد أن المجموعة ستدرس إذا ما كانت العقوبات الحالية كافية أو يمكن تخفيفها أو إضافة عقوبات أخرى عليها.

المصدر: "وكالات"