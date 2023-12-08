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السماح  للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس بصفة وطنية محايدة

الرياضة

السماح  للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس بصفة وطنية محايدة
Sputnik
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سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس، كرياضيين ذوي وضعية وطنية محايدة.

وأعلنت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن "المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قرر أن يتم إعلان الرياضيين الفرديين المحايدين (AINS) الذين تأهلوا بموجب أنظمة التأهيل الحالية للاتحادات الدولية مؤهلين للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس".

وأوضح البيان أن الرياضيين الروس والبيلاروس يمكنهم المشاركة في الألعاب ولكن بصفة محايدين (وطنياً).

وستقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

وفي وقت سابق طلبت الاتحادات الرياضية الدولية من اللجنة الأولمبية الدولية قبول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد "بأسرع وقت" في الألعاب الأولمبية التي تحتضنها باريس صيف 2024.

المصدر: نوفوستي

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