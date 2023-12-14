الاتحاد السعودي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي المصري في مونديال الأندية

تلقى نادي اتحاد جدة السعودي دفعة قوية قبيل صدامه المرتقب ضد الأهلي المصري غدا الجمعة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في السعودية.

وشهد مران النادي السعودي يوم الخميس، تواجد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة ضمك، الخميس الماضي في الدوري السعودي للمحترفين.

جانب من الحصة التدريبية الأخيرة لفريق #الاتحاد قبل مواجهة الأهلي المصري، تشهد الحصة مشاركة عبدالرزاق حمدالله، وعبدالرحمن العبود.#هلا_بالأبطال#كاس_العالم_للاندية_2023pic.twitter.com/kphlGkYNhB — كأس العالم للأندية | News ™ (@News_q24) December 14, 2023

وكان حمد الله غاب عن المباراة التي تغلب فيها اتحاد جدة على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد الثلاثاء الماضي في الدو التمهيدي لمونديال الأندية.

وتنطلق أحداث مباراة الاتحاد والأهلي مساء غد الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت غرينيتش على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية التي تجمع سنويا أبطال القارات بوصفه بطل دوري البلد المضيف، فيما يمثل الأهلي قارة إفريقيا بعد إحرازه دوري الأبطال للمرة الـ11.

ويتأهل الفائز بين الأهلي والاتحاد لملاقاة فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

المصدر: RT