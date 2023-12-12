تشافي يتراجع عن قراره بشأن استبعاد ليفاندوفسكي عن مواجهة أنتويرب

تراجع مدرب نادي برشلونة، تشافي هرنانديز، عن قرار اتخذه أمس الاثنين بشأن استبعاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة أنتويرب البلجيكي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأعاد تشافي، ليفاندوفسكي وكذلك لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو لقائمة برشلونة التي تستعد لمواجهة أنتويرب غدا الأربعاء في ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعدما استبعدهم من القائمة التي نشرها حساب النادي الكتالوني أمس وذلك لإراحتهم، بينما استمر غياب الرباعي غافي، تير شتيغن، إينيغو مارتينيز، وماركوس ألونسو للإصابة.

وبذلك، ضمت قائمة برشلونة التي ستسافر إلى بلجيكا لمواجهة أنتويرب: كانسيلو، وبالدي، وأراوخو، وفيران توريس، وبيدري، وليفاندوفسكي، ورافينيا، وإنياكي بينيا، وجواو فيليكس، وكريستنسن، وروميو، وسيرجي روبرتو، وغوندوغان، وكوندي، وأسترالاغا، ولامين جمال، وألاركون، وكاسادو، وكوشين، وفيرمين، وكوبارسي، وأليكس غاريدو، ومارك جويو، وهيكتور فورت.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، وضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي.

وسيحافظ "البارسا" على صدارة المجموعة إذا تجنب الهزيمة أمام أنتويرب أو إذا لم يفز شاختيور على بورتو البرتغالي في المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها (الثامنة).

في المقابل، يقبع أنتويرب في ذيل المجموعة الثامنة بلا رصيد من النقاط، وتأكد رسميا خروجه خالي الوفاض وإنهائه دور المجموعات في المركز الأخير.

المصدر: موقع نادي برشلونة