شاركنا برأيك.. من يستحق لقب أفضل لاعب عربي لعام 2023؟

سالم الدوسري.. أفضل لاعب آسيوي

برز الدوسري مع المنتخب السعودي خلال مونديال 2022 في قطر، وتحديدا في الفوز التاريخي على الأرجنتين (2-1) التي توجت لاحقا بلقب البطولة.

وسجل الدوسري هدف الفوز على بطلة العالم من تسديدة رائعة، وأضاف آخر في المباراة التي خسرتها السعودية أمام المكسيك 1-2 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال قطر.

ورفع الدوسري رصيده إلى ثلاثة أهداف في المونديال بعد الأول في مرمى مصر في نسخة 2018، وعادل الرقم القياسي المحلي المسجل باسم مواطنه سامي الجابر في عدد الأهداف في نهائيات كأس العالم.

كما ساهم الدوسري في تتويج فريقه الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، وبلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2022 بتسجيله 4 أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة، والمباراة النهائية لمونديال الأندية في العام ذاته في المغرب بتسجيله هدفين في مرمى فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.

وحصد الدوسري مؤخرا ثمار تألقه اللافت

بتتويجه بجائزة أفضل لاعب آسيوي لموسم 2022-2023، خلال حفل استضافته العاصمة القطرية الدوحة في نهاية أكتوبر الماضي.

وأصبح الدوسري سادس لاعب سعودي يتوج بالجائزة، بعد سعيد العويران (1994)، نواف التمياط (2000)، حمد المنتشري (2005)، ياسر القحطاني (2007) وناصر الشمراني (2014).

- محمد صلاح.. أهدافه لا تغيب

على المستوى الجماعي، لم يحقق صلاح إنجازات تذكر في موسم 2022-2023،

إذ فشل في قيادة منتخب بلاده مصر لبلوغ نهائيات كأس العالم 2022 ولم يفلح أيضا في انتشال ليفربول من أزمة النتائج السليبة في الدوري الإنجليزي حيث فشل "الريدز" في حجز مقعد مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولكن على المستوى الفردي، قدم صلاح موسما مميزا مع ليفربول سجل خلاله 30 هدفا وصنع 18، ليحصد جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي من رابطة مشجعي كرة القدم.

- بونو.. بطل "يوروباليغ" وصاحب معجزة المغرب في كأس العالم

ساهم بونو بتصدياته الخرافية في تحقيق المغرب لإنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022 ببلوغه الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وبونو، صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" لعام 2023، تألق أيضا مع فريقه السابق إشبيلية الذي توج معه بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل أن يرحل عنه في الميركاتو الصيفي الأخير لينضم للهلال السعودي.

- محرز.. صاحب الثلاثية التاريخية

أمضى الجناح الجزائري رياض محرز موسما استثنائيا مع فريقه السابق مانشستر سيتي بتتويجه معه بثلاثية تاريخية من خلال الجمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي "البريميرليغ" وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد موسم مذهل وخرافي مع "السيتي"، قرر محرز تغيير الأجواء وانضم للأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

المصدر: RT