ليفربول يحتفي بصلاح بعد إنجازه الجديد

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي، بنجمه المصري محمد صلاح بعد وصوله للهدف رقم 200 مع "الريدز" في جميع المسابقات.

وتمكن صلاح من تسجيل الهدف رقم 200 مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات بعد إحرازه لهدف في المباراة التي تغلب فيها "الريدز" على مضيفه كريستال بالاس (2-1) السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح أول لاعب إفريقي يسجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي وأول لاعب غير بريطاني، يصل عدد أهدافه مع ليفربول إلى 200 هدف في كافة المسابقات.

وتفاعل حساب ليفربول على منصة "إكس" مع إنجاز صلاح الجديد حيث كتب: "327 مباراة.. 200 هدف.. 81 تمريرة.. لاعب لا يتكرر كثيرا".

327 مباراة 👕

200 هدف ⚽️

81 تمريرة حاسمة 🅰️



لاعب لا يتكرر كثيرًا @MoSalah 👑 pic.twitter.com/gpFZvAUvZI — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 11, 2023

ويترقب صلاح وعشاقه حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الذي سيقام مساء اليوم الاثنين بمدينة مراكش المغربية، حيث يتنافس النجم المصري مع المغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي.

ويسعى صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق أن نالها عامي 2017 و2018.

المصدر: RT