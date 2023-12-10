قرار جزائري صارم بعد استبعاد محرز من المنافسة على الكرة الذهبية الإفريقية في حفل "الكاف" بالمغرب

أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، يوم الأحد، مقاطعته لحفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، والمقرر إقامته غدا الاثنين بمدينة مراكش المغربية.

ونقلت قناة الحياة الجزائرية عن صادي قوله: "لن أحضر حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الإفريقية، وأبلغت الكاف بغيابي منذ يومين".

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🔴 #وليد_صادي في تصريح حصري للـ #حياة : لن احضر حفل توزيع جوائر #الكرة_الذهبية الافريقية و أبلغت الكاف بغيابي منذ يومين

🔴 وليد #صادي للحياة : باذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل تضامنا مع #محرزpic.twitter.com/S6x5c8IAQT — El Hayat TV (@elhayatonline) December 10, 2023

وأكد صادي "بإذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل تضامنا مع رياض محرز" الذي تم استبعاده من المنافسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن قبل أيام عن قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية وتشكلت من النيجيري فيكتور أوسمين، مهاجم نابولي الإيطالي، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي أشرف حكيمي، في حين غاب الجزائري رياض محرز رغم تتويجه في الموسم الماضي مع فريقه السابق مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية من خلال الجمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي "البريميرليغ" وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد موسم استثنائي مع "السيتي"، قرر محرز تغيير الأجواء وانضم للأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

يشار إلى أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيقام غدا الاثنين في مدينة مراكش المغربية، انطلاقا من السابعة مساء بالتوقيت المغربي (السادسة بتوقيت غرينيتش).

المصدر: قناة الحياة الجزائرية