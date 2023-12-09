انسحاب ناد فلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن نادي "جبل المكبر" الفلسطيني انسحب من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال بيان نشره موقع الاتحاد القاري للعبة، إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أبلغه بقرار جبل المكبر بالانسحاب من البطولة القارية.

وقال الاتحاد الآسيوي: "يأسف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لانسحاب النادي (الفلسطيني) من البطولة، بينما أحيل الأمر إلى لجنة المسابقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومن بينها الإقرار بحالة القوة القاهرة".

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وأوقعت القرعة "جبل المكبر" ضمن المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية الثانية للأندية من حيث الأهمية وفاز في مباراته الأولى 1-0 على "الفتوة" السوري قبل أن يخسر 4-0 أمام "النهضة" العماني، قبل هجوم حماس على إسرائيل "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وطبقا للوائح الاتحاد القاري فإن الانسحاب يعني إلغاء جميع نتائج الفريق الفلسطيني، وعدم الاعتراف بها.

وبسبب الصراع أيضا تقرر نقل مباراة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأسترالي في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي إلى الكويت لأسباب أمنية، بعد أن كان من المقرر إقامتها في الضفة الغربية.

المصدر: "وكالات"