الكشف عن عقوبة البليهي بعد لقطته "المستفزة" لجماهير النصر

كشف المستشار القانوني سعود الرمان، عن العقوبة المتوقع فرضها ضد مدافع الهلال، علي البليهي، إثر طرده في مواجهة النصر، الجمعة الماضي في قمة المرحلة الـ15 من الدوري السعودي.

وأثار البليهي جدلا واسعا عندما ظهر في إحدى اللقطات في الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال والنصر وهو يحتفل بهدف فريقه الثالث بطريقة مستفزة أمام جمهور الفريق المنافس.

القطة التي تسببت في طرد البليهي وحصولة على كرت احمر ! 🤣#الهلال_النصرpic.twitter.com/LvtAnHcghE — يـزيـد (@MR_Yazeed2030) December 1, 2023

وتوجه البليهي نحو جمهور النصر الذي يجلس في المدرجات خلف مرمى فريق الهلال، واضعا يديه على عينيه في إشارة إلى أنه لا يراهم، مما جعل الحكم المساعد يبلغ حكم الساحة بالواقعة، واتخذ قراره بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع الدولي السعودي.

وقال سعود الرمان في تصريحات تلفزيونية، إن الطرد المباشر لعلي البليهي لإثارة الجماهير سيوقفه مباراة واحدة مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي.

سعود الرمان – مستشار قانوني :

الطرد المباشر لـ "علي البليهي" لإثارة الجماهير سيوقفه مباراة وغرامة 10 آلاف ريال .. وإن دونها الحكم أنها إساءة ستتحول لمباراتين وغرامة 20 ألف ريال ..#الحصاد_الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

الراعي الرسمي: @alkhudiroud

الشريك:… pic.twitter.com/JB7AP4FAA0 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 2, 2023

وأوضح المستشار القانوني، أنه في حال دون الحكم ما قام به البليهي على أنه "إساءة"، فسيعاقب اللاعب بالإيقاف لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الهلال بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط.

المصدر: sports24