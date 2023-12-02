نتيجة قرعة كأس أوروبا 2024
سحبت مساء اليوم السبت في مدينة هامبورغ الألمانية، قرعة نهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.
وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: ألمانيا - هنغاريا - اسكتلندا
المجموعة الثانية: إسبانيا - ألبانيا - كرواتيا
المجموعة الثالثة: إنجلترا - الدنمارك - سلوفينيا
المجموعة الرابعة: فرنسا - النمسا - هولندا
المجموعة الخامسة: بلجيكا - رومانيا - سلوفاكيا
المجموعة السادسة: البرتغال - تركيا - جمهورية التشيك
قبل القرعة، وزعت المنتخبات الـ24 المتأهلة على أربعة مستويات على الشكل التالي:
The #EURO2024 draw is on Saturday 👊— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 27, 2023
What are your predictions? 🔮 pic.twitter.com/hajXUDCzeY
المستوى الأول: ألمانيا (مضيفة)، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.
المستوى الثاني: هنغاريا، تركيا، رومانيا، الدنمارك، ألبانيا، النمسا.
المستوى الثالث: هولندا، اسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك.
المستوى الرابع: إيطاليا، صربيا، سويسرا، الفائز بالملحق الأول، الفائز بالملحق الثاني، الفائز بالملحق الثالث.
- المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024:
تم توزيع المنتخبات إلى ثلاثة مسارات يتأهل عن كل مسار منتخب واحد لإكمال عدد منتخبات "يورو 2024".
- المسار الأول: بولندا، ويلز، فنلندا، إستونيا.
- المسار الثاني: إسرائيل، البوسنة والهرسك، أوكرانيا، أيسلندا.
- المسار الثالث: جورجيا، اليونان، كازاخستان، لوكسمبورغ.
يتبع..
المصدر: RT