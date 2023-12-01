النصر يخسر نجمه مبكرا أمام الهلال في ديربي الرياض

خسر نادي النصر بسبب الإصابة خدمات نجمه البرازيلي أليكس تيليس مبكرا خلال مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، في قمة المرحلة الـ15 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتعرض تيليس لإصابة عضلية دون أن يتدخل عليه أحد من لاعبي الهلال، عند الدقيقة 37.

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ردة فعل اليكس تيليس بعد اصابته 😔 pic.twitter.com/PXLAvIcsdF — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) December 1, 2023

واضطر المدير الفني لنادي النصر، لويس كاسترو، لإخراج تيليس وإشراك أيمن يحيى بدلا منه.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهد الشوط إهدار الكثير من الفرص السانحة والسهلة من جانب لاعبي الفريقين.

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

المصدر: RT