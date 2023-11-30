بعد معاقبة إيفرتون.. تحديد موعد محاكمة مانشستر سيتي

اتفق مانشستر سيتي مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على موعد محاكمة الطرفين أمام لجنة مستقلة، بعد توجيه 115 اتهاما إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي سيقفان أمام أكبر جلسة استماع منذ تأسيس الدوري الممتاز، أواخر العام المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن الحكم النهائي قد يطول حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2025، وهو الموعد الذي سينتهي فيه عقد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمان سيتي.

ويتم راهنا استجواب الشهود، حيث من المرجح أن يستمر الوضع على ما هو عليه حتى الربيع المقبل، حيث تشمل الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي، العديد من الادعاءات، وفقا لما أوردته الصحيفة الإنجليزية.

ومن ضمن الادعاءات ضد مانشستر سيتي التلاعب في التقارير المالية وعدم التعاون مع تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي فتح عام 2018، وينفي مان سيتي ارتكاب أي مخالفات.

وكشفت تقارير إنجليزية، أن مانشستر سيتي متهم بانتهاك 115 لائحة على مدار 14 موسما، بداية من موسم 2009-2010 وحتى الموسم الحالي.

وتأتي محاكمة مان سيتي، بعد أيام من قرار رابطة الدوري الإنجليزي، خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري المحلي الموسم الحالي، بعد اتهامه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

المصدر:goal