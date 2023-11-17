رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تفرض عقوبة غير مسبوقة على فريق عريق لخرقه القواعد المالية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حسم 10 نقاط من رصيد نادي إيفرتون لخرقه القواعد المالية للدوري الممتاز.

وأحالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بموسم 2021-2022.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان يوم الجمعة: "اعترف نادي إيفرتون بأنه انتهك معايير القواعد المالية للفترة المنتهية في موسم 2021/22، لكن مدى الانتهاك بقي موضع خلاف".

🚨🔵 Official: Everton docked 10 points for breach of Premier League profit and sustainability rules.



Club statement and official reply ⤵️ pic.twitter.com/28B1uvrmW3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2023

ويسمح لأندية النخبة بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني (127 مليون دولار) كحد أقصى على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات.

ومني إيفرتون بخسائر على مدى خمس سنوات متتالية، تجاوز إجماليها 430 مليون جنيه إسترليني خلال تلك الفترة.

وكان من الممكن تغريم إيفرتون أو فرض حظر على الانتقالات، لكن رابطة الدوري أكدت عقوبة حسم النقاط وهي الأقصى في تاريخ "البرميرليغ" والتي ستشهد تراجع فريق المدرب شون دايش إلى المركز الـ19 في الترتيب العام للدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف فقط عن بيرنلي متذيل الترتيب.

ومن جهته، أكد إيفرتون أنه ينوي استئناف العقوبة، مضيفا في بيان: "يعتقد النادي أن اللجنة فرضت عقوبة رياضية غير متناسبة وغير عادلة على الإطلاق".

وتابع إيفرتون الذي يعتبر واحدا من أعرق الأندية الإنجليزية: "يؤكد إيفرتون أنه كان منفتحا وشفافا في المعلومات التي قدمها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأنه احترم دائما نزاهة العملية".

وأضاف "لا يعترف النادي بالنتيجة التي فشلت في ترجمة أقصى قدر من حسن النية".

وأتم "إن قسوة وشدة العقوبة التي فرضتها اللجنة ليست انعكاسا عادلا أو معقولا للأدلة المقدمة"

المصدر: أ ف ب