الدوري المصري.. الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه فيوتشر بهدفين دون رد ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل هدفي الزمالك أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، والسنغالي إبراهيما نداي في الدقيقة "45+3".

"عن طريق زيزو ونيداي" 🔥🏆 أهداف مباراة الزمالك وفيوتشر 2-0 بالجولة السابعة من #دوري_نايل#ONTime_Sportspic.twitter.com/fZdliqvGXV — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 29, 2023

وبهذه النتيجة، حقق الزمالك انتصاره الأول بعد خسارتين أمام إنبي 1-2 في المرحلة الخامسة، وأمام "زد إف سي" بالنتيجة ذاتها في المرحلة السادسة، رافعا رصيده إلى 11 نقطة تقدم بها إلى المركز الخامس.

أما فيوتشر، فمني بخسارته الثانية تواليا، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع.

المصدر: وكالات