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زياش يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

زياش يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا
AP
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قدم النجم المغربي حكيم زياش أداء مبهرا ليساهم في انتزاع فريقه غلطة سراي التركي لتعادل ثمين أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل زياش هدفين من ركلتين حرتين في الدقيقتين 29 و62، مساهما في تحقيق فريقه لنتيجة التعادل 3-3.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن زياش أصبح ثالث لاعب فقط منذ موسم 2003- 2004 يسجل هدفين من ركلتين حرتين في مباراة واحدة بدوري الأبطال.

وأوضحت الشبكة أنه سبق اللاعب المغربي في ذلك الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو (في العام 2009)، والبرازيلي نيمار (2018).

وبتعادله مع يونايتد، رفع غلطة سراي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما بقي الفريق الإنجليزي في ذيل الترتيب بأربع نقاط.

المصدر: "أوبتا"

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