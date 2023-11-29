كلوب يعلن عن خسارة ليفربول لجهود نجميه عشية مواجهة لاسك لينتس

أعلن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، يوم الأربعاء، أن حارس مرمى فريقه أليسون بيكر ومهاجمه ديوغو جوتا سيغيبان عن الملاعب بعد تعرضهما للإصابة في المباراة ضد مانشستر سيتي 1-1 السبت الماضي.

وبدا أن أليسون الذي قد يغيب عن المباريات الخمس المقبلة، يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ في الدقائق الأخيرة من مواجهة مان سيتي لكنه تمكن من إكمال المباراة.

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وقال كلوب عشية استضافة فريقه لنادي لاسك لينتس النمساوي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ": "كلاهما سيغيبان (أليسون وجوتا). أليسون إصابته أخف قليلا، لذلك علينا أن نرى. ليس يوما بعد يوم، لن يلعب غدا، وليس الأحد، وربما ليس في الأسبوع التالي. ثم يجب أن يكون الأمر على ما يرام نوعا ما".

وأضاف "(إصابة) أليسون ليست سيئة (كما كنا نعتقد)".

وتابع "سيستغرق ديوغو جوتا وقتا أطول قليلا. لا نعرف بالضبط كم من الوقت، لكن إصابته أكثر خطورة بعض الشيء. علينا أن ننتظر لنرى".

المصدر: أ ف ب