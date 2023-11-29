أمير سعودي يطالب بفتح تحقيق بعد اتهام الدوسري بالتهرب من منتخب بلاده

قامت بعض من الجماهير باتهام سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، بتفضيله مصلحة فريقه على حساب منتخب بلاده، ما أثار حفيظة الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق.

وعلق الأمير السعودي عبر حسابه على منصة "إكس": "يدعي الإصابة للهروب من مشاركة المنتخب الوطني لكي يشارك مع ناديه بجاهزية تامة بهذا هو يجعل مصلحة ناديه فوق مصلحة منتخب بلاده، هذا ما يتهم به البعض صراحة أو تلميحا سالم الدوسري وهذا اتهام خطير وتشكيك بوطنية اللاعب".

وتابع: "عليه ينبغي على الاتحاد السعودي التحقيق في الأمر، فإن ثبت صحة هذا الاتهام يجب إيقاع أقصى عقوبة على اللاعب تليق بهذا الاتهام الخطير".

يدعي الإصابة للهروب من مشاركة المنتخب الوطني لكي يشارك مع ناديه بجاهزية تامة بهذا هو يجعل مصلحة ناديه فوق مصلحة منتخب بلاده..

هذا ما يتهم به البعض صراحة او تلميحًا سالم الدوسري وهذا اتهام خطير وتشكيك بوطنية اللاعب ..

وعليه ينبغي على الإتحاد السعودي التحقيق في الأمر فإن ثبت صحة… — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 29, 2023

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واستطرد رئيس النادي "الأزرق الهلالي" السابق: "إذا ثبت عدم صحة هذا وأن هذا افتراء وتجني على اللاعب يجب وضع حد لمن يفتري ويدخل في الذمم ويشكك في وطنية لاعبي المنتخب، أقل واجب للاتحاد السعودي حماية لاعبيه ووضع حد لهذه المهازل".

وأعلنت في وقت سابق إدارة المنتخب السعودي عن معاناة الدوسري من الإصابة والسماح له بمغادرة صفوف الفريق، مما تسبب في غيابه عن مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، أمام باكستان والأردن.

وعاد سالم الدوسري البالغ 32 عاما للملعب من خلال مواجهة نادي الهلال ومنافسه نافباخور الأوزبكي، الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وأحرز خلالها هدفا واحدا.

وسجل الدوسري 20 هدفا و3 تمريرات حاسمة خلال ظهوره في 65 مباراة دولية بقميص المنتخب السعودي.

المصدر: twitter/abdulrahman