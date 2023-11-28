بلباو يوقف سلسلة انتصارات جيرونا ويهدي ريال مدريد صدارة "الليغا"

تنازل جيرونا عن صدارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد بفارق الأهداف بعدما توقف مسلسل انتصاراته عند خمس مباريات متتالية، وذلك بتعادله مع أتلتيك بلباو 1-1 في ختام المرحلة الـ14.

ودخل جيرونا مباراته مع ضيفه بلباو وهو في المركز الثاني بفارق نقطة عن ريال مدريد، الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم (3-0 في 30 سبتمبر الماضي)، وذلك بعد فوز النادي الملكي على قادش 3-0 الأحد.

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وبدا جيرونا في مواجهته ضد بلباو في طريقه لانتصاره الثاني عشر لهذا الموسم واستعادة الصدارة من الريال بفارق نقطتين، بعد تقدمه عبر الأوكراني فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة 55.

لكن الغاني-الإسباني إنياكي وليامس، جنب بلباو الهزيمة الرابعة للموسم وأعاده إلى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام ريال سوسييداد الفائز الأحد على إشبيلية 2-1، بإدراكه التعادل في الدقيقة 67 إثر هجمة مرتدة.

ورغم التعادل الثالث له هذا الموسم، يأمل جيرونا أن يصب التاريخ في صالحه لأن أربعة من آخر خمسة فرق دخلت المرحلة الثالثة عشرة من "الليغا" وفي رصيدها 34 نقطة أو أكثر توجت باللقب في نهاية الموسم والاستثناء الوحيد كان برشلونة موسم 2013-2014 وفق "أوبتا" للإحصاءات.

المصدر: وكالات