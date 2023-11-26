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ريال مدريد يقسو على قادش في عقر داره

الرياضة

ريال مدريد يقسو على قادش في عقر داره
AP /Jose Breton
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خرج فريق ريال مدريد بفوز عريض من ملعب مضيفه قادش (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البرازيلي رودريغو هدفين للفريق الملكي في الدقيقتين (14، و64)، بينما تكفل زميله الإنجليزي بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "رامون دي كارانزا - Estadio Ramon de Carranza" بمدينة كاديس.

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وحقق فريق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي، واعتلى صدارة ترتيب الدوري "الليغا" برصيد 35 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة واحدة نادي جيرونا، الذي يستضيف أتلتيك بيلباو غدا الاثنين، في ختام مباريات هذه الجولة.

في حين تعرض فريق قادش للهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد 10 نقاط.

المصدر: RT 

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