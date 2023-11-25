برشلونة ينجو من الهزيمة بـ"نيران صديقة"

نجا فريق برشلونة من الهزيمة أمام مضيفه رايو فاليكانو في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله لاعب خط الوسط اوناي لوبيز في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

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وأدرك فريق برشلونة التعادل بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الفرنسي فلوريان لوجون خطأ في مرماه، بحلول الدقيقة 82 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب " تيريزا ريفيرو - Estadio Teresa Rivero" بالعاصمة مدريد.

واكتفى فريق برشلونة بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 31 نقطة، ويحتل المركز الثالث بمفرده حتى الآن، بفارق ثلاث نقاط عن نادي أتلتيكو مدريد، قبل مباراته أمام ضيفه ريال مايوركا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في المقابل، يشغل فريق رايو فاليكانو المركز الثامن على سلم الترتيب حتى الآن، برصيد 18 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT