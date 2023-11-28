كأس العالم للناشئين.. ألمانيا تقصي الأرجنتين وتبلغ النهائي

تغلبت ألمانيا على الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 عاما بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما 3-3 اليوم الثلاثاء في سوراكارتا الإندونيسية، وبلغت نهائي المسابقة للمرة الثانية.

وتقدمت ألمانيا عبر باريس برونر في الدقيقة التاسعة، قبل أن يرد مهاجم ريفربلايت، أغوستين روبرتو بثنائية (36، 45+4).

🇩🇪 Germany wins one of the wildest matches you'll ever see to advance to the Final!#U17WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2023

لكن برونر عادل النتيجة لألمانيا في الشوط الثاني (58)، قبل أن يمنح زميله ماكس مورشتيدت بلاده التقدم مجددا (69).

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حقق روبرتو "الهاتريك" فارضا ركلات الترجيح (90+7)، ورافعا رصيده إلى ثمانية أهداف على رأس قائمة الهدافين.

وأهدرت الأرجنتين أول ركلتي ترجيح في ظل تألق الحارس الألماني كونستانتين هايده، مقابل ركلة ضائعة لألمانيا التي منحها برونر، لاعب بوروسيا دورتموند، مجددا التأهل.

وبلغت ألمانيا بذلك نهائي كأس العالم للناشئين للمرة الثانية بعد نسخة 1985 الافتتاحية.

وتلاقي ألمانيا في المباراة النهائية المقررة السبت، الفائز من المواجهة التي ستجمع بين فرنسا ومالي لاحقا.

المصدر: وكالات