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مدافع مانشستر يونايتد يحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية

الرياضة

مدافع مانشستر يونايتد يحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية
AFP
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حصل جوني إيفانز مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الاثنين على وسام الإمبراطورية البريطانية MBE من الأمير ويليم في قصر باكنغهام.

وجاء تكريم مدافع مانشستر يونايتد، جوني إيفانز، بهذه الجائزة تكريما لخدماته لكرة القدم في إيرلندا الشمالية.

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وقال إيفانز عن الجائزة:"عندما تلقيت الرسالة وكان عليها الختم الملكي على ظهرها، شعرت بالصدمة بعض الشيء، لكنها كانت أيضا مذهلة. شعرت بالفخر الشديد، خاصة عندما رأيت ذلك بمثابة اعتراف بمساهمتي في كرة القدم في إيرلندا الشمالية". 

وعاد جوني إيفانز، البالغ 35 عاما، إلى صفوف مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الأخير، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ليستر سيتي. 

وخاض إيفانز مع اليونايتد خلال الموسم الحالي، 8 مباريات فى مختلف المسابقات، وصنع هدف وحيد. 

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 24 نقطة، وذلك بعد فوزه في المباراة الأخيرة على مضيفه فريق إيفرتون، بثلاثية نظيفة.

المصدر: "وسائل إعلام" 

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