كيف يتواصل محمد صلاح مع مئات المشجعين دون علمهم؟

اعترف محمد صلاح أنه مدمن على لعبة الشطرنج يوميا وأنه يتقنها ويتمتع بقدرة استثنائية على تحليل الحركات والتخطيط الاستراتيجي والتحدي العقلي الذي توفره هذه اللعبة.

ولا تقتصر حياة النجم المصري على كرة القدم فقط، إذ يملك جناح ليفربول مجموعة من الهوايات المختلفة، أبرزها لعبة الشطرنج.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "ألعب الشطرنج وأنا مدمن عليها، ألعب كل يوم، حرفيا كل يوم".

وكشف صلاح أنه قرر اقتحام عالم الشطرنج عبر الإنترنت دون وضع أسماء مختلفة للتمويه عن شخصيته الحقيقة، مثل أي شخص مشهور يرغب في ممارسة هواياته بشكل طبيعي دون مضايقات من المعجبين، لذلك قرر ممارسة اللعبة مستخدما اسمه الحقيقي، ومشاركة عدد كبير من مشجعيه دون علمهم بأنهم يواجهون أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وعلق صلاح:"أضع اسمي وبعض الأرقام، يسألني البعض: هل أنت محمد صلاح؟ أجيب: نعم، لكنهم لا يصدقون ذلك، ويقولون: أنت تكذب، أقول: نعم أنا أكذب".

MO SALAH PLAYS CHESS AND IS RATED 1400?? pic.twitter.com/RuQPFYxhVm — ahmd 🫶 (@fcb_ahmd) November 26, 2023

من الواضح أن الفائز بدوري أبطال أوروبا 2019 من محبي مشاهدة هذه الرياضة أيضا، لكنه لا يضع نفسه في أي مكان بالقرب من أمثال ماغنوس كارلسن، بطل العالم في الشطرنج خمس مرات.

In light of Salah expressing his obsession with chess, and Magnus calling out Salah, this was inevitable.



(You have no idea how long this took me...please leave a like 😭😭)@MoSalah@MagnusCarlsen#chess

😂😂



World Chess Champion Vs Egyptian King



No VAR



Let's go! pic.twitter.com/vArarl6Pk5 — Football_not_soccer (@Footballsocka) November 26, 2023

وتحدث صلاح: "أنا جيد، أنا لست ماغنوس ولكنني جيد، لا أحد لديه فرصة مع ماغنوس".

Mohamed Salah on his chess addiction:



“I’m addicted to chess. Literally everyday… I play random people, they know they play against me, asking ‘are you Mo Salah’ I say yes and they don’t believe me!” pic.twitter.com/UXppOmIHDC — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) November 25, 2023

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ويبدو أن محمد صلاح مهتم بلعبة الشطرنج بشكل كبير، ما ظهر جليا في الصور التي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ يظهر دائما أنه يستمتع بوقته في ممارسة هذه اللعبة سواء مع ابنته الكبرى أو مع أصدقائه.

المصدر: RT