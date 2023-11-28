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كيف يتواصل محمد صلاح مع مئات المشجعين دون علمهم؟

الرياضة

كيف يتواصل محمد صلاح مع مئات المشجعين دون علمهم؟
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اعترف محمد صلاح أنه مدمن على لعبة الشطرنج يوميا وأنه يتقنها ويتمتع بقدرة استثنائية على تحليل الحركات والتخطيط الاستراتيجي والتحدي العقلي الذي توفره هذه اللعبة.

ولا تقتصر حياة النجم المصري على كرة القدم فقط، إذ يملك جناح ليفربول مجموعة من الهوايات المختلفة، أبرزها لعبة الشطرنج.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "ألعب الشطرنج وأنا مدمن عليها، ألعب كل يوم، حرفيا كل يوم".

وكشف صلاح أنه قرر اقتحام عالم الشطرنج عبر الإنترنت دون وضع أسماء مختلفة للتمويه عن شخصيته الحقيقة، مثل أي شخص مشهور يرغب في ممارسة هواياته بشكل طبيعي دون مضايقات من المعجبين، لذلك قرر ممارسة اللعبة مستخدما اسمه الحقيقي، ومشاركة عدد كبير من مشجعيه دون علمهم بأنهم يواجهون أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وعلق صلاح:"أضع اسمي وبعض الأرقام، يسألني البعض: هل أنت محمد صلاح؟ أجيب: نعم، لكنهم لا يصدقون ذلك، ويقولون: أنت تكذب، أقول: نعم أنا أكذب". 

من الواضح أن الفائز بدوري أبطال أوروبا 2019 من محبي مشاهدة هذه الرياضة أيضا، لكنه لا يضع نفسه في أي مكان بالقرب من أمثال ماغنوس كارلسن، بطل العالم في الشطرنج خمس مرات.

وتحدث صلاح: "أنا جيد، أنا لست ماغنوس ولكنني جيد، لا أحد لديه فرصة مع ماغنوس".

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ويبدو أن محمد صلاح مهتم بلعبة الشطرنج بشكل كبير، ما ظهر جليا في الصور التي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ يظهر دائما أنه يستمتع بوقته في ممارسة هذه اللعبة سواء مع ابنته الكبرى أو مع أصدقائه.

المصدر: RT

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