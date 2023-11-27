دوري أبطال آسيا.. النصر السعودي إلى ثُمن النهائي

حسم كريستيانو رونالدو ورفاقه في النصر السعودي بطاقتهم إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بالتعادل السلبي مع برسيبوليس الإيراني، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات الاثنين.

وعلى ملعب "الأول بارك" في الرياض، تأثر النصر بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 17 بعد طرد علي محمد لاجامي بسبب خطأ قاس على لاعب برسيبوليس، ميلاد سارلاك، ما منعه من تكرار فوزه على بيرسيبوليس الذي خسر ذهابا على أرضه 0-2 في الجولة الافتتاحية.

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ورغم هذا التعادل، حسم النصر بطاقة عبوره إلى ثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن برسيبوليس بالذات في مجموعة شهدت الاثنين الفوز الأول للدحيل القطري على حساب ضيفه الاستقلال الطاجيكستاني بهدفين سجلهما الكيني مايكل أولونغا (47 و89).

ورغم الفوز، بات الدحيل بنقاطه الأربع خارج دائرة المنافسة على أن يكون بين أفضل الفرق الوصيفة قبل مباراته في الجولة الأخيرة أمام بيرسيبوليس.

ويتأهل إلى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس (على غرار شرق القارة)، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

المصدر: وكالات