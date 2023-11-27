سان جيرمان يستهدف صفقة عربية لحل أزمته

يسعى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لإيجاد حل لأزمة فنية بضم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة GFFN أن بي إس جي، يدرس التحرك لضم الجزائري، رايان آيت نوري، ظهير أيسر وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأضافت أن المدرب الإسباني يعاني من أزمة واضحة في الجبهة اليسرى بسبب ابتعاد نونو مينديس لفترة طويلة بعد عملية جراحية.

وأشارت إلى أن إنريكي، يبحث عن خيار جاهز في ظل عدم اقتناعه باللاعب ليفن كورزاوا، أو توظيف لوكاس هرنانديز في مركز الظهير الأيسر.

🚨Rayan Ait Nouri est la PRIORITÉ ABSOLUE du Paris Saint Germain pour le mercato d’hiver. {@SportsZone__} pic.twitter.com/9tPrIvVGQQ — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) November 26, 2023

إقرأ المزيد

ويعد آيت نوري من الركائز الأساسية للفريق الإنجليزي، حيث شارك أساسيا في 11 مباراة من أصل 12 في بطولة الدوري هذا الموسم.

وذكرت الشبكة الفرنسية أيضا أن خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب الجزائري، يتحفظ على انتقال آيت نوري إلى الفريق الباريسي.

وأوضحت أن مينديز، يرى أن اللاعب الجزائري، سيكون خيارا بديلا في بي إس جي، بينما يريد أن يضمن له المشاركة أساسيا لفترة طويلة.

من جانبها، أكدت صحيفة "لو باريزيان" أن النادي الباريسي يسعى بالفعل لضم ظهير أيسر في يناير المقبل، لكن لا يضع اللاعب الجزائري كأولوية.

المصدر: kooora