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استنفار فرنسي غير مسبوق لتأمين أولمبياد باريس 2024

الرياضة

استنفار فرنسي غير مسبوق لتأمين أولمبياد باريس 2024
Legion-Media
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يخطط الجيش الفرنسي للمساهمة بـ15 ألف جندي في العملية الأمنية الضخمة لتأمين دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام 2024، وفق ما كشف جنرال بالجيش مشارك في الاستعدادات.

وصرح كريستوف أباد، الحاكم العسكري لباريس والذي يعمل مستشارا عسكريا لقائد شرطة العاصمة الفرنسية، الخميس، بأن الجزء الأكبر من القوة العسكرية، أي ما يقرب من 10 آلاف جندي، سيتم نشره في منطقة باريس.

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أما في السماء، فيخطط الجيش لنشر طائرات استطلاع مسيرة من طراز "ريبر"، وطائرات "أواكس" لمراقبة المجال الجوي، حسب أسوشييتد برس.

كما يخطط لنشر طائرات مقاتلة، وطائرات للتزود بالوقود جوا، وطائرات مروحية يمكنها حمل القناصة، ومعدات لتعطيل الطائرات المسيرة.

يشار إلى أن العملية الأمنية خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، تعتبر غير مسبوقة من حيث الحجم بالنسبة لفرنسا.

المصدر: "وكالات"

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