سواريز "العضاض": "لم أتخيل العودة"!

قال قائد الأوروغوياني المخضرم، لويس سواريز، غداة مشاركته مع منتخبه أمام بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، إنه لم يتخيّل أن يكون مجددا ضمن صفوف منتخب بلاده.

وعاد الهداف المخضرم، لويس سواريز (36 عاما) بعد 11 شهرا من الغياب عن صفوف منتخب الأوروغواي، ليشارك في الدقيقة 73 من عمر مباراته أمام بوليفيا (3-0) التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، على استاد "سينتيناريو" بالعاصمة مونتيفيديو، وذلك ضمن الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات ​كأس العالم 2026​.

وقال لويس سواريز لمنصة الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم: "بالنظر إلى الكيفية التي مرت بها الأشهر القليلة الماضية منذ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لم أتخيل العودة".

وخرج منتخب الأوروغواي من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، حيث فشل سواريز في هز الشباك في ثلاث مباريات، ليغيب منذ ذلك الحين عن صفوف "سيليستي"، قبل أن يستدعيه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي بات يشرف على المنتخب منذ مايو الماضي، أمام الأرجنتين من دون أن تطأ قدما "العضاض" أرضية ملعب "لا بومبونيرا" في العاصمة بوينوس آيرس، حيث تعرض أصحاب الأرض لخسارتهم الأولى (2-0) منذ فوزهم بكأس العالم العام الماضي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأوضح الهداف التاريخي لمنتخب الأوروغواي برصيد 68 هدفا: "لكن بفضل الاستحقاق والعمل، ومن خلال القيام بالأشياء بشكل جيد مع فريقي (غريميو)، تم استدعائي مجددا من أجل أن أحاول تقديم كل ما بوسعي لهذه المجموعة المذهلة".

وتابع سواريز، الذي دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 73 أمام بوليفيا، بدلا من زميله المهاجم داروين نونيز، وعلى وقع هتافات وتصفيق الجماهير، قائلا "لدينا أحد افضل لاعبي خط الهجوم الرقم 9 في العالم، إنه داروين" نونيز صاحب هدفين من ثلاثية فريقه، وأضاف "المجموعة تحتاج إليه كما هو، وكل ما يتوجب علي القيام به هو المساهمة والثناء عليه".

ويدافع لويس سواريز (36 عاماً)، عن ألوان نادي غريميو بورتو أليغري البرازيلي، حيث سجل 14 هدفا في الدوري و26 في مختلف المسابقات.

ويحتل منتخب الأوروغواي المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين خلف نظيره الأرجنتيني المتصدر، ويليهما منتخب كولومبيا في المرتبة الثالثة برصيد 12 نقطة.

المصدر: (أ ف ب)