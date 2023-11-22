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نجم ليفربول يقود الأوروغواي للفوز على بوليفيا

الرياضة

نجم ليفربول يقود الأوروغواي للفوز على بوليفيا
AFP /DANTE FERNANDEZ
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واصل منتخب الأوروغواي سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه البوليفياري بفوزه عليه (3-0) فجر اليوم الأربعاء، ضمن الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات ​كأس العالم 2026​.

وتألق الأوروغوياني ​داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول، بإحرازه هدفين لمنتخب بلاده، الأول والثالث، في الدقيقتين (15 و71)، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران" صديقة سجله المدافع البوليفاري لويس هاكين خطأ في مرماه، عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على استاد "سينتيناريو - Estadio Centenario" بالعاصمة مونتيفيديو.

وحقق منتخب الأوروغواي انتصاه الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعة تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات مونديال 2026، متأخرا بفارق نقطتين عن نظيره الأرجنتيني المتصدر.

بينما يشغل منتخب بوليفيا المركز التاسع قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

وفي ما يلي ترتيب مجموعة تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات مونديال 2026:

1- الأرجنتين – 15 نقطة

2- الأوروغواي – 13 نقطة

3- كولومبيا – 12

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4- فنزويلا – 9

5- الإكوادور – 8

6- البرازيل – 7

7- باراغواي – 5

8- تشيلي – 5

9- بوليفيا – 3

10- بيرو – نقطتان.

المصدر: RT 

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