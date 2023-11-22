ميسي يكشف عن طبيعة إصابته في "موقعة" البرازيل

صرح قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بأنه عانى بالفعل من إصابة خلال المباراة أمام البرازيل (1-0)، التي جرت فجر اليوم الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.

وشارك ليونيل ميسي (36 عاما) في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده لمدة 78 دقيقة، قبل أن يتم استبداله بزميله أنخيل دي ماريا.

وأشار ليونيل ميسي إلى أنه عانى بالفعل من الإصابة بسبب الخشونة التي تعرض لها اللاعب طوال أحداث المباراة، بقوله: "نعم تعرضت للإصابة. شعرت ببعض الانزعاج في العضلة المقربة، لذلك طلبت الاستبدال".

وأوضح: "في البداية شعرت بعدم الراحة في ساقي وهذا لم يساعدني على الإحماء، ثم شعرت بالآلام مرة أخرى في بداية المباراة، وتحاملت عليها، ولكنها ليست قوية وأتمنى أن أعود بشكل أفضل".

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واضطر ميسي للخروج أكثر من مرة لتلقي العلاج على يد الجهاز الطبي، حيث خضع لعملية تدليك بشكل متكرر نتيجة الآلام التي كان يعاني منها.

وأشار قائد "التانغو": "مباراة البرازيل كانت الأخيرة لي في عام 2023، ولدي الوقت الآن للتعافي وبدء العام الجديد. سأستعد لقضاء عام رائع، وأحظى بموسم تحضيري جيد مع فريقي".

لم يقدم ليونيل ميسي المستوى المعروف عنه في هذه المباراة، حيث حصل على تقييم 6.9 من 10، فقد سدد على المرمى مرة واحدة فقط، ولمس الكرة في 32 مناسبة، إضافة إلى تمريرها بشكل صحيح في 25 مناسبة من أصل 27 بنسبة نجاح 93%.

المصدر: وكالات