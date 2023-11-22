بيان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حول ألعاب الصداقة الروسية

أدلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بتصريح حول إقامة ألعاب الصداقة في روسيا.

وقال باخ إنه من السابق لأوانه الحديث عن العواقب التي ستترتب على تنظيم المسابقة الرياضية بالنسبة لروسيا.

وأكد أنه سمع فقط عن خطط تنظيم ألعاب الصداقة من الحكومة الروسية، وخلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنه "يجب عليهم الالتزام بقواعد المنظمات الرياضية".

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وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية في 15 نوفمبر الجاري، اللجان الأولمبية الوطنية بتجاهل ألعاب الصداقة في روسيا، إذ رأت أن المشاركة في المسابقات تتعارض مع العقوبات المفروضة على الرياضة الروسية.

وفي 19 أكتوبر، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقامة البطولة (ألعاب الصداقة)، وتم اتخاذ القرار لضمان حرية وصول الرياضيين والمنظمات الرياضية الروسية إلى الأنشطة الرياضية الدولية.

ومن المقرر أن تقام البطولة في مدينتي موسكو وإيكاترينبرغ في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر 2024.

المصدر: وكالة "ريا نوفوستي"