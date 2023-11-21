اللجنة الأولمبية الروسية ترد على معارضي ألعاب الصداقة

رد رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف على الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" واللجنة الأولمبية الدولية التي ذكرت أن روسيا ليس لها الحق في تنظيم ألعاب الصداقة.

وقال بوزدنياكوف إن اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ليس لهما الحق الأخلاقي في حظر ألعاب الصداقة، وأكد: "لم أعد خائفا من أي شيء".

في 17 نوفمبر، ذكرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن روسيا ليس لها الحق في تنظيم ألعاب الصداقة بسبب كون وكالة مكافحة المنشطات الروسية ليس لها الحق في مراقبة ومكافحة المنشطات في المسابقة، وعارضوا إقامة الألعاب ورأوا أنه من الضروري لفت الانتباه إلى هذا الحدث من وجهة نظر مكافحة المنشطات.

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في 15 نوفمبر، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، اللجان الأولمبية الوطنية بتجاهل ألعاب الصداقة في روسيا. ويرون أن المشاركة في المسابقات تتعارض مع العقوبات المفروضة على الرياضة الروسية.

وفي 19 أكتوبر، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقامة البطولة. وتم اتخاذ القرار لضمان حرية وصول الرياضيين والمنظمات الرياضية الروسية إلى الأنشطة الرياضية الدولية.

ومن المقرر أن تقام البطولة في مدينتي موسكو وإيكاترينبرغ في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر 2024.

المصدر: RT