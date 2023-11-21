 
مباشر

الكويت يداوي جراحه على حساب أفغانستان (فيديو)

الرياضة

الكويت يداوي جراحه على حساب أفغانستان (فيديو)
twitter/kuw_NFT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgm8

تغلب منتخب الكويت على مضيفه الأفغاني بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

افتتح المهاجم الكويتي شبيب الخالدي التسجيل "للأزرق" مبكرا، في الدقيقة 18 من ضربة جزاء.

وضاعف زميله محمد دحام النتيجة بحلول الدقيقة 69، قبل أن يعود شبيب الخالدي ويوقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبلاده عند الدقيقة 79. ومن ثم اختتم المهاجم عذبي شهاب رباعية "الأزرق" بحلول الدقيقة 81 من عمر المباراة.

إقرأ المزيد
تصفيات مونديال 2026.. سوريا تتعرض لهزيمة ساحقة أمام اليابان (فيديو)
تصفيات مونديال 2026.. سوريا تتعرض لهزيمة ساحقة أمام اليابان (فيديو)
إقرأ المزيد
أهداف مباراة قطر والهند (فيديو)
أهداف مباراة قطر والهند (فيديو)

واستعاد منتخب الكويت بهذا الفوز توازنه، بعد هزيمته المفاجئة في عقر داره أمام نظيره الهندي بهدف وحيد، في بداية مشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا لكرة القدم 2027، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى (A)، متجاوزا بفارق الأهداف نظيره الهندي.  

في المقابل تعرض منتخب أفغانستان للهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع المجموعة من دون رصيد.

بينما يتربع منتخب قطر على عرش الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا