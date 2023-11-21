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بحث إنجليزي "يدين" مونديال قطر!

الرياضة

بحث إنجليزي
Sputnik
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كشف بحث إنجليزي عن تفاصيل تخص مدة إصابة النجوم الذين شاركوا في كأس العالم بقطر في الشتاء الماضي والتي توجت بها الأرجنتين في نهاية المطاف.

البحث الذي نشرته مجموعة "هودين" أكد أن نجوم كرة القدم الأوروبية الذين شاركوا في البطولة يعانون من فترات إصابة أكثر من غيرهم.

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وأوضح البحث أن نفس هؤلاء الذين كانوا يحتاجون إلى حوالي 11 يوما للتعافي من الإصابات قبل البطولة، أصبحوا في حاجة إلى 19 يوما في المتوسط.

وقام البحث بحساب تكلفة الإصابات على الأندية الأوروبية على صعيد الدوريات الخمسة الكبرى، وكشف أنهم كانوا يخسرون حوالي 553 مليون يورو، وهو رقم ارتفع بنسبة 30% إلى 704 ملايين بسبب الإصابات بعد كأس العالم.

يذكر أن مسابقة مونديال قطر 2022 كانت الأولى من نوعها والتي أقيمت في منتصف الموسم وفي فصل الشتاء خلال الفترة بين الأحد 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

المصدر: goal

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