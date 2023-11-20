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حقيقة تعرض محمد صلاح لإصابة بعد اقتحام جماهير سيراليون

الرياضة

حقيقة تعرض محمد صلاح لإصابة بعد اقتحام جماهير سيراليون
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أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن محمد صلاح قائد منتخب "الفراعنة" لم يتعرض لأي إصابات عقب دخول جماهير سيراليون إلى أرض ملعب المباراة التي جمعتهما الأحد.

والتقى منتخب مصر مع سيراليون، في إطار الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026، وتفوق الفراعنة 2-0.

وقال الدرندلي خلال تصريحات تلفزيونية على "قناة الحياة": "لا توجد أي إصابة لـ محمد صلاح بعد اقتحام بعض المشجعين الملعب".

وأضاف: "أبلغت محمد الشناوي بعد المباراة، أنه يجب أن نصنع له تمثالا، ويثبت كل يوم أنه رجل فذ، ربنا وفقنا بالشناوي".

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وتابع: "الأداء غير الجيد في المباراة، يجب أن نعذر اللاعبين عليه، بسبب السفر والرطوبة، حققنا المراد والهدف وحققنا 6 نقاط، سنتوجه إلى مصر ورحلة السفر 7 ساعات".

وختم: "الشغل الشاغل لفيتوريا هو كأس أمم إفريقيا، أبلغني بعد مباراة سيراليون، أنه لأول مرة يكون مجهدا بهذا الشكل بسبب الطقس الحار والرطوبة".

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، والتي يستهلها بمواجهة موزمبيق 14 من شهر يناير من العام المقبل.

المصدر:"وسائل إعلام مصرية" 

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