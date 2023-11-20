مدرب منتخب مصر يعلق على رحلة "الفراعنة" في تصفيات مونديال 2026

وصف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، رحلة "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بالصعبة والمجزية في الوقت ذاته.

وحقق المنتخب المصري انتصارين متتاليين في بداية مشواره ضمن تصفيات مونديال 2026، الأول على ضيفه الجيبوتي (6-0)، والثاني على مضيفه منتخب سيراليون (2-0)، ليتصدر ترتيب قائمة المجموعة الأولى، التي تضم أيضا كلا من غينيا بيساو، بوركينا فاسو وإثيوبيا.

وعلق روي فيتوريا على مشوار رفقاء النجم المصري محمد صلاح حتى الآن في تصفية كأس العالم عن طريق وضعه لمنشور عبر حسابه الرسمي "إنستغرام"، كتب فيه: "لقد بدأنا مسيرتنا نحو كأس العالم 2026 بأفضل طريقة، حيث حققنا فوزين وحصلنا على 6 نقاط، وسجلنا 8 أهداف ولم تهتز شباكنا".

وأضاف: "لقد كانت رحلة صعبة ولكن من الواضح أنها كانت مجزية للغاية. نحن الآن أقوى لمواجهة التحديات القادمة بنفس العزم والوحدة.

الآن حان الوقت لمواصلة العمل والتطور.

مبروك للجميع. هيا بنا مصر!".

instagram/rui.vitoriaoficial

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تولى روي فيتوريا (53 عاما) مهمة تدريب المنتخب المصري يوم 11 يوليو 2022، وقاده إلى تحقيق 11 انتصارا مقابل تعادل وهزيمة.

وتلقى منتخب "الفراعنة" هزيمته الوحيدة تحت قيادة المدرب البرتغالي أمام نظيره التونسي (1-3) في المباراة الودية التي جمعتهما في شهر سبتمبر الماضي، بينما التعادل كان أمام الجزائر في أكتوبر 2023.

المصدر: "instagram/rui.vitoriaoficial"