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بوجود ميسي.. قطار الأرجنتين يتعطل أمام أوروغواي

الرياضة

بوجود ميسي.. قطار الأرجنتين يتعطل أمام أوروغواي
AFP
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تلقى منتخب الأرجنتين أول هزيمة له في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بكرة القدم، أمام أوروغواي، بنتيجة 0-2 في إطار الجولة الخامسة.

وجاء هدفا أوروغواي، عبر رونالد أراوخو وداروين نونيز في الدقيقتين 40 و87.

وتعرضت الأرجنتين لأول خسارة في 2023، ولأول مرة في التصفيات، لكنها ما زالت تتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن أوروغواي صاحبة الوصافة.

وكانت المرة الأخيرة التي فازت فيها أوروغواي كضيفة على الأرجنتين في الوقت الأصلي ببطولة كوبا أمريكا عام 1987 بنتيجة 0-1.

وفي الجولة السادسة من التصفيات، من المقرر أن تحل الأرجنتين، ضيفة على البرازيل، بينما تستقبل أوروغواي، نظيرتها بوليفيا.

وفي مباريات أخرى من نفس الجولة، أذهلت كولومبيا التي أتت من البعيد البرازيل بتفوقها 2-1، كما تعادلت فنزويلا 0-0 مع الإكوادور بينما خرجت بوليفيا من ذيل ترتيب الفرق العشرة بنقاطها الأولى في التصفيات بعد فوزها 2-0 على أرضها على بيرو.

المصدر: "وكالات"

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