بوجود ميسي.. قطار الأرجنتين يتعطل أمام أوروغواي

تلقى منتخب الأرجنتين أول هزيمة له في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بكرة القدم، أمام أوروغواي، بنتيجة 0-2 في إطار الجولة الخامسة.

وجاء هدفا أوروغواي، عبر رونالد أراوخو وداروين نونيز في الدقيقتين 40 و87.

Full Time Darwin Nunez and Araujo makes it 2 for Uruguay against Argentina as Lionel Messi the GOAT lost he’s First defeat after Wining the World Cup



Oladips Endrick Suarez Messi Naira Marley Lonely At The Top Teni Ballon D Di Maria Dybala Gabriel Martinelli Brazil Columbia… pic.twitter.com/2UO1bEmDfC — junel john (@JunelJohn4) November 17, 2023

وتعرضت الأرجنتين لأول خسارة في 2023، ولأول مرة في التصفيات، لكنها ما زالت تتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن أوروغواي صاحبة الوصافة.

وكانت المرة الأخيرة التي فازت فيها أوروغواي كضيفة على الأرجنتين في الوقت الأصلي ببطولة كوبا أمريكا عام 1987 بنتيجة 0-1.

وفي الجولة السادسة من التصفيات، من المقرر أن تحل الأرجنتين، ضيفة على البرازيل، بينما تستقبل أوروغواي، نظيرتها بوليفيا.

وفي مباريات أخرى من نفس الجولة، أذهلت كولومبيا التي أتت من البعيد البرازيل بتفوقها 2-1، كما تعادلت فنزويلا 0-0 مع الإكوادور بينما خرجت بوليفيا من ذيل ترتيب الفرق العشرة بنقاطها الأولى في التصفيات بعد فوزها 2-0 على أرضها على بيرو.

المصدر: "وكالات"