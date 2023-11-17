أول تصريح لمحمد صلاح بعد "السوبر هاتريك"

عبر محمد صلاح، نجم منتخب مصر، عن سعادته بفوز الفراعنة على جيبوتي 6-0، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال صلاح، خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "تحدثت مع اللاعبين، قلت إن مباريات البداية دائما ما تكون صعبة وتتسبب في عدم تأهل المنتخبات الكبيرة للمونديال".

وأضاف: "جيبوتي كان منافسا صعبا في البداية، لكن نجحنا في اختراق دفاعهم بشكل جيد، وحققنا نتيجة إيجابية".

محمد صلاح يحيي جماهير مصر بعد المباراة ويحتفظ بكرة السوبر هاتريك 🔥 pic.twitter.com/QgJNEOef0x — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 16, 2023

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وعن تسجيله 4 أهداف، علق: "الأهم هو النتيجة، لقد لعبنا جيدا وجميع اللاعبين كانوا سعداء، سجلنا عدة أهداف، وهذا ساعدنا كثيرا".

مضيفا: "لم نكن موفقين في النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا، الآن معنا مدرب جديد، ونعمل معه بشكل جيد، لقد فزنا بمعظم المباريات، وأتمنى استمرار الأداء بهذا الشكل في الكان، ونحصد اللقب".

ووجه رسالة إلى الجماهير: "أتمنى عودة المشجعين لأن الشكل اليوم لم يكن أفضل شيء، أتمنى تواجدهم من جديد في مباريات المنتخب، كما كان في السابق، وأن تكون البداية من اللقاء المقبل لنا".

وعن علاقته مع لاعبي منتخب مصر، قال صلاح: "لاعبو المنتخب مثل أشقائي، وبعضهم يكبرني سنا لكن نعرف بعضنا منذ فترة، حتى الجيل الجديد لعبنا معا في أمم إفريقيا الأخيرة، والأمور بيننا جيدة".

وأصبح صلاح هداف منتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا، متفوقا على النجم المعتزل محمد أبو تريكة الذي كان يتصدر الترتيب بـ14 هدفا.

وشارك صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2014 وسجل 6 أهداف، ثم شارك في تصفيات مونديال 2018 وأحرز 5 أهداف.

كما خاض نجم نادي ليفربول، تصفيات مونديال 2022 ولكنه لم يهز الشباك قبل أن يسجل اليوم أربعة أهداف في أول مباراة يخوصها في تصفيات مونديال 2026.

المصدر: "وكالات"