تصفيات كأس العالم.. صلاح يحطم رقم أبو تريكة التاريخي (فيديو)

انفرد محمد صلاح برقم قياسي مميز بعدما قاد منتخب مصر لاكتساح ضيفه جيبوتي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

وسجل صلاح أربعة أهداف "سوبر هاتريك" ليساهم في فوز مصر بسداسية دون رد.

وأصبح صلاح هداف منتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا، متفوقا على النجم المعتزل محمد أبو تريكة الذي كان يتصدر الترتيب بـ14 هدفا.

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وشارك صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2014 وسجل 6 أهداف، ثم شارك في تصفيات مونديال 2018 وأحرز 5 أهداف.

كما خاض نجم نادي ليفربول، تصفيات مونديال 2022 ولكنه لم يهز الشباك قبل أن يسجل اليوم أربعة أهداف في أول مباراة يخوصها في تصفيات مونديال 2026.

يشار إلى أن صلاح يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 55 هدفا، خلف حسام حسن الذي سجل 68 هدفا.

المصدر: RT + وكالات